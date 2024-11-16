اليابان تعد بحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا

تعهدت اليابان بتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لدعمها في الدفاع ضد الغزو الروسي، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع زيلينسكي مع وزير الخارجية الياباني تاكشي إيويا في كييف، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول حجم أو محتوى المساعدات.

وقال زيلينسكي إن اليابان قد دعمت أوكرانيا بالفعل بمساعدات تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.

وأضاف في رسالة فيديو: "اليابان هي قائد حقيقي في آسيا في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، وببساطة، عن حياة الإنسان."

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع إيويا عن المساعدة التي تتلقاها روسيا من كوريا الشمالية.

ودفعت الحكومة في بيونج يانج بأكثر من 10 آلاف جندي لدعم القوات الروسية في حرب أوكرانيا. وفقا للاستخبارات الأوكرانية، يتم نشر هؤلاء الجنود إلى جانب الجنود الروس على جبهة كورسك للمساعدة في استعادة المنطقة الغربية من روسيا التي تحتلها القوات الأوكرانية منذ الصيف.

وأضاف زيلينسكي: "روسيا تعلم كوريا الشمالية أساليب الحرب الحديثة، وهذا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار واسعة النطاق."

وبعد مباحثاته مع زيلينسكي، التقى إيويا بنظيره الأوكراني أندريه سيبيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم".