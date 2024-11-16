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تُقام اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم في فترة التوقف الدولي الحالية، أبرزها مواجهتي هولندا والمجر وألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة غينيا وجمهورية الكونغو في تصفيات أمم أفريقيا.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

أذربيجان × إستونيا - الرابعة مساء

الجبل الأسود × أيسلندا - السابعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2

تركيا × ويلز - السابعة مساء

جورجيا × أوكرانيا - السابعة مساء

أندورا × مولدوفا - السابعة مساء - على قناة beIN Sports HD 4

السويد × سلوفاكيا - العاشرة إلا ربع مساء

ألمانيا × البوسنة والهرسك - العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1

هولندا × المجر - العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN Sports HD 2

ألبانيا × التشيك - العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025

إثيوبيا × تنوانيا - السادسة مساء

غينيا × جمهورية الكونغو - التاسعة مساء