ضبط 18 طن منتجات لحوم مصنعة مجهولة بالعاشر من رمضان

شنت مديرية تموين الشرقية، بإشراف المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، بمدينة العاشر من رمضان

وذلك لمتابعة سير العمل وللوقوف على مدى التزام أصحاب الانشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

أسفرت الحملة التي ترأسها محمد سعد، مدير عام الرقابه بالشرقيه، وبرفقته المهندس مصطفي بيومي، مدير إدارة تموين العاشر، وحملة من الطب البيطري، من ضبط 18 طن ونصف، مصنعات لحوم داخل مخزن للسلع الغذائية عبارة عن ( لانشون وسجق وبرجر) غير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها، جرى تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.