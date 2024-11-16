 هولندا.. انتهاء أزمة هددت بانهيار الائتلاف الحاكم بعد أحداث مباراة أياكس ومكابي تل أبيب - بوابة الشروق
الإثنين 18 نوفمبر 2024 2:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هولندا.. انتهاء أزمة هددت بانهيار الائتلاف الحاكم بعد أحداث مباراة أياكس ومكابي تل أبيب

أحداث مباراة إياكس ومكابي تل ابيب
أحداث مباراة إياكس ومكابي تل ابيب
وكالات
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 2:09 ص | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 2:09 ص

تجنبت هولندا أزمة، هددت بانهيار الائتلاف الحاكم، خلال جلسة طارئة شابها التوتر الجمعة، بعد استقالة وزيرة دولة بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف المرتبطة بمباراة كرة القدم بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

واستقالت نورا أشهبار بشكل غير متوقع اليوم من منصب وزير دولة للمالية مما استدعى عقد جلسة طارئة هدد فيها أعضاء آخرون في مجلس الوزراء من حزبها الوسطي «العقد الاجتماعي الجديد» بالاستقالة، بحسب وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في وقت متأخر من الجمعة، إن حكومته توصلت إلى اتفاق أسفر عن الاكتفاء باستقالة أشهبار وليس أي من الوزراء الآخرين.

وجاءت استقالة أشهبار من الائتلاف الذي يقوده حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين بزعامة خيرت فيلدرز بسبب تصريحات أدلى بها وزراء يوم الاثنين بشأن الاشتباكات المرتبطة بالمباراة.

وذكرت صحيفة (دي فولكس كرانت) الهولندية أن أشهبار شعرت بأن العديد من أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقات مؤذية وربما عنصرية بحق المهاجرين فيما يتعلق بأحداث العنف المرتبطة بالمباراة وأعمال الشغب في الأيام التالية.

وولدت أشهبار في المغرب وشغلت منصب المدعي العام قبل انضمامها إلى الحكومة في يوليو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك