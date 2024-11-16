سيد علي عن جدل حفل جينفر لوبيز في السعودية: كل واحد فينا يبص في ورقته

علق الإعلامي سيد علي، على الجدل الذي أثير بشأن تنظيم حفل الفنانة جينفر لوبيز في المملكة العربية السعودية.

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن هناك من انتقد ظهور جينفر لوبيز شبه عارية، وهناك من اعتبر الأمر نوعًا من الحداثة والريادة الثقافية والفنية.

وأضاف: «يا ريت كل واحد فينا يبص في ورقته.. السعودية عندها مشروع ولها ركائز قوية، والبعض مركز في ملف الترفيه».

وأشار إلى أن برنامج الترفيه في السعودية يجذب السياحة وتنفق على ذلك مبالغ كبيرة، لكن هناك مجالات أخرى تمضي بشكل جيد مثل البعثات التعليمية السعودية التي أهلت مئات الآلاف من الشباب من خريجي أرقى الجامعات الغربية.

ولفت إلى برامج تمكين المرأة والشباب والارتقاء بالخدمات والاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، بجانب تقليص الفساد ونفوذ القوى الرجعية، وتقليل الاعتماد على النفط عبر توسيع حجم الصناعة.

وجدد القول: «كل واحد فينا يبص في ورقته.. السعودية عندها المشروع بتاعها، بتعمله بطريقتها وهي حرة.. ومن ينظر فقط جينفر لوبيز وظهورها عارية فهذا أمر آخر».

وشدد على أن السعودية تشهد نهضة كبيرة، وأن المملكة تشهد تغيرات كبيرة.