الجيش الكونغولي يعتقل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بحركة تحالف نهر الكونغو

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في منطقة "لومبوباشي" بمقاطعة "كاتانجا العليا" يشتبه في أن لهم صلات بحركة "تحالف نهر الكونغو" المناوئة للسلطة الكونغولية.



وقال الجنرال سلفان إيكينج، المتحدث باسم الجيش الكونغولي، إن هؤلاء الأشخاص الثلاثة المشتبه في صلتهم بحركة تمرد "تحالف نهر الكونغو" جرى تسليمهم الاستخبارات العسكرية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأشار إلى أن المشبه بهم ألقي القبض عليهم يوم 9 نوفمبر الجاري وأولهم، مونياروجيريرو كابوندي فرانسواز، كبير المفوضين ونائب المدير المسئول عن الحماية المدنية في الشرطة الوطنية الكونغولية في جوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.

أما المشتبه به الثاني نزوروجيز رواكاجرا إيمانويل، هو مشغل اقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة مقرها في جوما والثالث هو لينجا نجانا واكونج باكوم، القائم بأعمال المدير الإقليمي لشركة "ريجيديسو" لمنطقة "كاتانجا الكبرى".

جدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية كشفت في مارس الماضي عن اعتقال خمسة مدنيين يشتبه في تعاونهم مع حركة "23 مارس" المتمردة ومن بين هؤلاء الأشخاص، نائبان سابقان من مقاطعة كيفو الشمالية.

وكانت شخصيات كونغولية بينهم كورنيل نانجا، الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية، و9 حركات متمردة بينها حركة "23 مارس" المتمردة، قد أعلنت في ديسمبر 2023 تأسيس حركة سياسية ` عسكرية أطلقت عليها اسم "تحالف نهر الكونغو"