إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة ستارلينك للإنترنت في تشاد

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس مجموعة ستارلنيك، مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اقتراب موعد وصول الإنترنت عبر الأقمار الصناعية خلال الأيام المقبلة إلى تشاد.

ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية عنه القول من خلال منشور علي منصة إكس إن الهدف من ذلك هو حل مشكلة الموثوقية وتكلفة الإنترنت في البلاد.

وتعاني تشاد من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة ما يدفع رؤساء الشركات إلى الاضطرار إلى السفر يوميا لنشر تقاريرهم أو إعلاناتهم على المواقع الإلكترونية الخاصة بهم حتي انهم يقومون بعبور النهر للاتصال بالإنترنت في الكاميرون.

بدوره، أعرب جان بوسكو مانجا، الناشط والعضو في منصة «إنترنت بلا حدود»، عن عدم رضاه عن هذا الإجراء، معتبرا أنه لا يمثل حلا قاطعا لمشكلة الحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بتكلفة معقولة للمواطن العادي.

وأوضح أنه على الرغم من الجودة العالية التي تقدمها هذه الخدمة، فإنها تظل متاحة فقط للنخبة والأقليات القادرة على تحمل تكاليف هذه الرفاهية.