 مجموعة السبع تؤكد دعمها الراسخ لأوكرانيا - بوابة الشروق
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مجموعة السبع تؤكد دعمها الراسخ لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 7:49 م

أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم السبت، لأوكرانيا "دعمها الراسخ" لها فى مواجهة الغزو الروسى الشامل، الذى يقترب من يومه الألف.

وقال قادة دول المجموعة فى بيان مشترك إن روسيا هي" العقبة الوحيدة أمام إحلال سلام دائم وعادل" وأكدوا أن دولهم سوف تقف إلى جانب أوكرانيا" مهما استغرق ذلك من الوقت". 

أعلن البيان رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، التى ترأس مجموعة السبع لهذا العام، والدول الأخرى التي تضمها المجموعة هى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا و اليابان وألمانيا.

ويستند بيان مجموعة السبع إلى المعاناة البالغة التي يتحملها الشعب الأوكراني، معترفا بتصميمه القوى على الدفاع عن بلاده وثقافته.

وتستعد كندا لتولي قيادة مجموعة السبع العام المقبل، حيث يتضح موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لها بصورة جلية.
 

 
 

 


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