أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسيك فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، جراء قصف روسي على مقاطعة دونيتسك. وكتب فيلاشكين - في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الروس قتلوا أمس ثلاثة من سكان مقاطعة دونيتسك في مناطق تشاسيف يار وسلوفينسك وكوراخوف، فيما أصيب شخص آخر في المقاطعة".



وأشار فيلاشكين إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، قlتل ما لا يقل عن 2872 شخصا وأصيب 6 آلاف و417 آخرون في دونيتسك، ولا تشمل هذه الأرقام الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.