ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا في ساكوراجيما بمحافظة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان، ثار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد والدخان وصل ارتفاعه إلى 4400 متر في الغلاف الجوي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الثوران استمر بعد الحدث الأولي، مما دفع الوكالة إلى إصدار توقعات بتساقط الرماد على أجزاء من المحافظة. ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للمباني.

ووفقا للمرصد الجوي المحلي، فإن ثورانا انفجاريا إندلع حوالي الساعة 12:57 صباح اليوم الأحد (1557 السبت بتوقيت جرينتش) في فوهة ميناميداكي أرسل عمودا من الدخان يرتفع أعلى من 4 آلاف متر لأول مرة منذ 18 أكتوبر من العام الماضي.