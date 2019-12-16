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المجلس الدستوري الجزائري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 7:42 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 7:42 م

أعلن المجلس الدستوري الجزائري عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 58.13 % من أصوات الناخبين، تلاه حصول المرشح الرئاسي عبد القادر بن قرينة على نسبة 17.37%، والمرشح علي بن فليس على 10.55%، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، الخميس الماضي، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

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