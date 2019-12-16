لجنة حقوق الإنسان الليبية تحمل حكومة الوفاق مسؤولية اختفاء الصحفي رضا فحيل



أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، يوم الاثنين، واقعة اختفاء الصحفي رضا الهادي فحيل، والذي انقطع الاتصال به، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادمًا من تونس، على متن الخطوط الجوية الإفريقية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وطالبت اللجنة في بيان تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير الصحفي رضا فحيل، وضمان إطلاق سراحه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم.