التعليم: عمل اليابانيين بتناغم كبير ساهم في نجاح «لما شوفناه انبهرنا»

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على المدارس اليابانية، يأتي لحرصه على أن تعمل المنظومة على بناء الإنسان المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الرئيس يهمه تغيير التكوين الذهني الموجود حاليًا، وخلق تكوين ذهني لإنسان مصري سليم، وتحقيق توازن الشخصية، بالإضافة إلى تنمية العمل الجماعي في اتخاذ القرار والمناقشة والحوار، مشيرًا إلى أن عمل اليابانيين بتناغم كبير ساهم في نجاح «لما شوفناه انبهرنا»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن المدارس اليابانية وليدة تحاول الوزارة غرسها داخل منظومة التعليم المصري، بسمات وهيئة تختلف بشكل كبير عن المنظومة الحالية، متابعًا: «هناك متعة وتقارب في التعامل لا توجد فواصل وحدود ما بين المستويات الموجودة في المدرسة من: مديرين، وطلاب، ومعلمين، الكل يتعاون ويعمل مع بعضه البعض».

وأشار إلى أن اليابان بها شمولية بالإدارة المدرسية، وأن المدير بالمدارس اليابانية فرد داخل المؤسسة كالطفل والمعلم وولي الأمر، موضحًا: «المناخ العام هو ما يدير المدرسة، والخيوط لا تجتمع في يد فرد واحد فقط».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم علي منظومة المدارس اليابانية بمصر.