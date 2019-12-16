رئيس تشيلي يقترح قانونا لحماية رجال الشرطة أثناء الاحتجاجات

ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أرسل اليوم الاثنين إلى الكونجرس مسودة قانون من شأنه تعزيز حماية رجال الشرطة ضد الاعتداءات على أيدي المحتجين الذين يميلون إلى العنف.

واقترح بينيرا هذا القانون بعد ثلاثة أيام من اتهام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للشرطة التشيلية بارتكاب انتهاكات خطيرة أثناء الاحتجاجات التي استمرت شهرين ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية.

ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا"اليومية عن الرئيس التشيلي قوله" فيما تدين حكومتنا بشكل قاطع أي انتهاكات لحقوق الانسان لمواطنينا ، فإنها أيضا تدين وبشكل قاطع الاعتداءات وسوء المعاملة والمهانات التي يتعرض لها رجال شرطتنا".

كانت احتجاجات عنيفة اندلعت في شهر أكتوبر الماضي بعد أن حاولت الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو ، لكن حركة الاحتجاج كان لديها أسباب متجذرة أوسع نطاقا بما في ذلك عدم المساواة الاقتصادية. وفي منتصف نوفمبر اتفقت الأحزاب على مسار يقود إلى وضع دستور جديد كسبيل لحل الأزمة.

يذكر أن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آلاف آخرين من بينهم الكثير من رجال الشرطة.