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روسيا تهنّئ كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 12:31 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 12:31 م

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة لنظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف بمناسبة يوم الاستقلال (العيد الوطني لكازاخستان).

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين - أن بوتين أشار في رسالته إلى إنجازات كازاخستان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى مكانتها على الساحة الدولية ودورها البنّاء في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد بوتين أن العلاقات بين بلاده وكازاخستان تتطور بشكل حيوي في ظل الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.. فضلا عن تطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتنسيق الجهود في إطار عمليات التكامل الأوروبية الآسيوية وهو ما يحقق نتائج جيدة.

وذكر (الكرملين) في بيانه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على يقين من أن روسيا وكازاخستان ستواصلان تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في (أوراسيا).

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