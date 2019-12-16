محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها



شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ورؤساء المديريات الخدمية وكافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين، والاستجابة الكاملة لشكواهم وبحث حلولها الجذرية وتذليل كافة العقبات والمشكلات لديهم، واتباع سياسة الباب المفتوح لمكاتبهم وعدم إغلاقها أمام طلبات المواطنين واستغاثتهم، وذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بنوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذي مع نواب المحافظ الـ4، اليوم الاثنين، أنه يجب عقد لقاءات دورية وتخصيص يوم محدد أسبوعيا للقاء الجماهير، وتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها وحلها، والتواجد بالشارع من خلال المرور اليومي لحل المشكلات علي أرض الواقع، ومتابعة المشروعات وتوفير الخدمات كذلك التواصل الإيجابى مع مقترحات وطلبات واستفسارات نواب البرلمان في نطاق دوائرهم والتعاون معهم بما يحقق الصالح العام للمواطن القاهري.

وتابع: "أن تحقيق رضاء المواطنين وسكان الحي وتقديم أفضل مستوى للخدمات لهم هى المهمة الأساسية والهدف الرئيسي من تواجدهم واعتلاء مناصبهم"، محذرًا بأنه حان وقت المحاسبة والتقييم واستبعاد أى مسئول مقصر في أداء مهام عمله.

وجدد المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة مواصلة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة، وعدم انتظار الدراسات الأمنية خاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مؤكداَ أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها لتنفيذ القانون على الجميع وترسيخ هيبة الدولة.

وطالب بتفعيل قانون التصالح وتقنين بعض المخالفات البنائية رقم 17 لسنة 2019 خلال المدة المسموح بها فقط طبقا للقانون والتي قاربت على الانتهاء، خاصة بعد انتهاء لجان التثمين المركزية بالمحافظة وتحديد سعر المتر بكافة المناطق ولا يتبقى سوى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقنين وخضوعها للجان الفنية للبت فيها.

وشدد على أهمية اليقظة والحذر لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والإستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائيا بدون ترخيص وعدم استغلال قانون التصالح للتمادى فى عمل مخالفات جديدة أو رفع أدوار مخالفة لمبانى قديمة حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وتوسيع نطاقها لتشمل كافة حالات وشرائح المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى هذا الصدد، لافتًا إلى دورهم الملموس في مساندة الأجهزة التنفيذية لدعم وتمويل جميع المبادرات ومشاريع التطوير وتوفير الخدمات بما يحقق صالح المواطن .

وكلف المحافظ نوابه بالمناطق الأربعة برفع معدل نسبة الإنجاز في الخطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بأحياء كل منطقة وخاصة أعمال تطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وأن يتم ذلك بالتنسيق مع أعمال حفر وتجديد شبكات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، حتى يشعر المواطن بحجم مظاهر التغيير على أرض الواقع.