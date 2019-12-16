الحكومة الألمانية غير راضية عن نتائج المؤتمر الأممي للمناخ في مدريد

أعلنت الحكومة الألمانية أنها غير راضية عن نتائج المؤتمر العالمي للمناخ الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين إن الحكومة تشارك الكثير من الأشخاص الإحساس بخيبة الأمل الذي شعروا به.

وأضاف زايبرت قائلا: "كنا نأمل في إحداث أوجه تقدم أقوى من ذلك"، مضيفا أنه على أي حال لم يحدث تمييع لاتفاقية باريس لحماية المناخ، وقال: "يعد ذلك على الأقل أمرا جيدا".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه لا بد من النظر إلى الأمام، وأشار في الوقت ذاته إلى أوجه التقدم التي تم تحقيقها على المستوى الأوروبي، لافتا إلى أنه حدث شيء إيجابي إلى حد كبير بالقرب من توقيت المؤتمر الأممي بشأن المناخ في مدريد.

يذكر أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت مؤخرا على أنه من المقرر أن تصير أوروبا أول قارة ستلتزم بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.