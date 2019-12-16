اجتماع لفريق عمل الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030

بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.

يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الإعلاميين في مجال التنمية المستدامة الذين تمت تسميتهم من قبل الدول الأعضاء، فضلاً عن أعضاء اللجنة المصغرة التي تضم في عضويتها 3 دول هي ( الكويت – مصر –ليبيا)، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

يأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، في ضوء الحرص الذي توليه جامعة الدول العربية لتعزيز الدور الريادي للإعلام العربي في مجال الترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030.