أقدم عامل فى العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا فى منطقة حدائق حلوان، بعد مروره بضائقة مالية ونشوب خلافات مع زوجته.

كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من أهالى المنطقة بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ وفتح باب الشقة عثر على جثة شخص يدعى (م.أ - 48 سنة)، معلقًا في سقف غرفة نومه.

وتبين من المعاينة الأولية لضباط المباحث عدم وجود أية آثار بعثرة لمحتويات الشقة وسلامة جسده من أية آثار عنف أو تعذيب، كما تلاحظ عدم وجود أثاث بالشقة غير سرير وحصيرة على الأرض وبعض أطباق الطعام الفارغة وفتات من أرغفة العيش.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتوفى يمر بضائقة مالية وانفصل عن زوجته منذ أكثر من عام بعد خلافات زوجية نشبت بينهما وحاول خلال هذه الفترة إعادة زوجته إلا أنها رفضت ذلك الأمر الذى دفعه للانتحار.