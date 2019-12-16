«الغرف التجارية»: بدء مبادرة تخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و30% يناير المقبل

132 شركة اشتركت في المبادرة وجار ضم شركات ومحلات وسلاسل أخرى



قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار خلال شهر يناير المقبل، موضحًا أن المبادرة تشمل مفاجآت إيجابية تفيد السوق والمواطنين وتفيد الاقتصاد القومي في النهاية، وهو ما يجعلنا نتكاتف جميعا لإنجاحها.

وعقد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة اجتماعًا طارئا مساء أمس شارك فيه رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة وأصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية للمشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ودعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة.

وقال العربي، إن باب الاشتراك مفتوح بالنسبة لمنتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة من خلال الاستمارات التي صممها الاتحاد للمشاركة في المبادرة، وتم توزيعها علي منتسبي الغرف التجارية والتي تشمل كافة بيانات الشركات والسلاسل والمصانع والسلع وكمياتها المتاحة ونسب الخصم، التي أكد أن الغرفة تسعى لألا تقل عن 20% للمواطنين.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي الدور المهم لقيادات الدولة في المبادرات الماضية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين، مشيدًا بتدخل رئيس الجمهورية من خلال مبادرة جديدة لدعم السوق وزيادة المبيعات فضلا عن دعم المواطنين

وشارك في الاجتماع الطارئ عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وعدد كبير من أصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية التي ابدت رغبتها في تلبية طلب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة في المبادرة وإعطاء خصومات كبير على السلع المختلفة كونها مبادرة مجتمعية وتحتم الالتفاف حولها، وهو ما اشاد به "العربي" نتيجة الاستجابة السريعة من الشعب التجارية وأصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية.

وأعد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي قائمة بأعداد الشركات بكافة المحافظات التي أعلنت انضمامها لمبادرة الرئيس لتشجيع شراء المنتج المحلي تحت شعار (اشترى المصري) حتى أول ديسمبر الجاري، والتي بلغ عددها 132 شركة تشمل 30 شركة صناعات هندسية بمتوسط نسبة خصم 15.27% و27 شركة صناعات جلود بنسبة خصم 10% و 18 شركة صناعات كيماوية بنسبة خصم 9.2% و10 شركات من غرفة الاخشاب بنسبة خصم 20% و5 شركات مواد بناء بنسبة خصم 10.5 % و16 شركة من غرفة الملابس الجاهزة بنسبة خصم 12.5 % و18 شركة من غرفة الصناعات الحرفية بنسبة خصم 17.8% و8 شركات من غرفة صناعة التكنولوجيا بنسبة خصم 22.7% باجمالى 132 شركة بمتوسط نسبة خصم 14.6%.