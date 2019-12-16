غينيا الاستوائية تمنح شركة إيكسون تمديدا لعملياتها الاستكشافية بمناطق تنقيب بحرية

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منحت وزارة المناجم ومنتجات الهيدروكربونات، شركة إيكسون موبيل للبترول والغاز، تمديدًا لمدة ستة أشهر لـعملياتها في منطقتي التنقيب رقمى "إى جى 6" و"إي جي 11".

ونقلت أمس وكالة أنباء بلومبرج ذلك عن بيان لحكومة غينيا الاستوائية عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت الوكالة أن شركة أيكسون موبيل كانت قد اكتشفت النفط في بئر "إي جي 6 أفيستروز – 1" في أكتوبر عام 2017.

وتجرى حاليا عمليات التقييم للوقوف على الجدوى التجارية للبئر.

وتتعلق التراخيص الجديدة الممنوحة للشركة بمناطق تنقيب مجاورة للمنطقة "ب" المنتجة للنفط، وهي تعتبر من المناطق الواعدة للغاية.