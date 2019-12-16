المقاصة يكشف لـ«الشروق» حقيقة إقالة ميدو

كشف مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبدالسلام، أنه لا يفكر مطلقًا في إقالة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي.

وتلقى ميدو خسارته الخامسة مع المقاصة، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد سقوطه أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "السلام" ضمن الاسبوع الثامن من منافسات بطولة الدوري العام.

وأكد مصدر داخل نادي مصر للمقاصة، لـ«الشروق»، أن مجلس الإدارة سياسته لا تعتمد على إقالة أي مدرب بمنتصف الموسم.

وأشار المصدر، إلى أن مجلس الإدارة يعمل دائمًا على دعم ومساندة المدير الفني الذي يقود الفريق حتى نهاية عقده، بغض النظر عن النتائج.

وأوضح المصدر، بإن مجلس الإدارة بالكامل لنادي مصر للمقاصة، تدعم استمرار ميدو في مهمته الفنية مع الفريق وكامل أعضاء الجهاز الفني حتى نهاية الموسم.

وتولى أحمد حسام ميدو، القيادة الفنية للمقاصة، مطلع الموسم الجاري، وقاد الفريق للفوز في مباراتين، وحقق تعادل وحيد، وتلقى 5 هزائم، من أصل 8 مباريات خاضهم الفريق، ونجح في التأهل مع الفريق لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.