 البحرية المغربية تنتشل 7 جثث وتنقذ 70 مهاجرا أفريقيا - بوابة الشروق
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البحرية المغربية تنتشل 7 جثث وتنقذ 70 مهاجرا أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 11:19 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 11:19 م

أعلنت السلطات المغربية اليوم الاثنين انتشال سبع جثث وإنقاذ سبعين مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الناظور شمال المغرب في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وحسب وكالة أنباء المغرب العربي نقلا عن مصدر عسكري فإن وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية تدخلت لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين المنتمين كلهم لدول افريقيا جنوب الصحراء بعد الصعوبات التي واجهوها على متن قارب تقليدي الصنع.

وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء المهاجرين ،من بينهم عشر نساء و رضيع، كانوا في وضعية صحية متدهورة وتلقوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل نقلهم إلى ميناء الناظور.

وتخص الجثث المنتشلة من عرض البحر سبعة أشخاص كانوا ضمن المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء كذلك.


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