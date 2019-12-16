شبكة تي في بي في هونج كونج تخفض قواتها العاملة في ظل التباطؤ الاقتصادي

أعلنت شبكة تي في بي التلفزيونية في هونج كونج أنها تعتزم خفض قواتها العاملة، وأرجعت ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي و "الوضع الحرج" الذي تمر به المدينة، حيث أنها تشهد احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير التنفيذي للشبكة مارك لي إن الشبكة سوف تخفض قواتها العاملة بنسبة 10% لتحسين كفاءة التكلفة.

ويشار إلى أنه يعمل 3500 شخص بالشبكة التلفزيونية.

وأضاف: "الركود هو الخاتمة المحتومة" موضحا" لن يسلم أي قطاع بما في ذلك الاعلان والتلفزيون والصحافة ووسائل إعلام أخرى من الركود".

وتقلص الشبكة من أعمالها في المدينة في ظل تباطؤ قطاع الاعلام، عقب اتهام المتظاهرين لعدد من الشبكات بالانحياز لبكين في تغطيتها للاحتجاجات التي بدأت في يونيو الماضي.

وكان المتظاهرون قد طالبوا بمقاطعة برامج الشبكة.

وقد تراجعت أسهم الشبكة بنسبة 1% في بورصة هونج كونج اليوم.