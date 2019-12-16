العراق يفرض حظر التجول جنوب الموصل بسبب تسلل عناصر داعش

أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوي العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول جنوب الموصل.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن" القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوي، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كل القرى والمناطق في ناحية حمام العليل، على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية".

وأضاف الزوبعي أن "القوات فرضت حظرا للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية".

وفي سياق آخر، ذكر النقيب جاسم محمد من شرطة نينوي، أن جنديا عراقيا قتل اليوم، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه قرب منزله في ناحية الشورى، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوي، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.