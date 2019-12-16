دراسة: أربعة رؤساء للشرطة الألمانية شاركوا في جرائم نازية

أكد مؤرخ في ألمانيا أن أول أربعة رؤساء سابقين للمكتب الجنائي بولاية شمال الراين فيستفاليا، بعد الحرب العالمية الثانية، شاركوا في جرائم نازية، من بينها إعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على يهود وملاحقتهم وارتكاب عمليات قتل جماعي بحقهم.

واستعان المؤرخ مارتن هولتسل، المتخصص في تاريخ الشرطة، بمحفوظات العديد من الدول الأوروبية.

وتأسس المكتب الجنائي لولاية شمال الراين فيستفاليا في أول أكتوبر عام 1964، واحتفل المكتب في أكتوبر 2016 بمرور 70 عامًا على تأسيسه.

وكانت هناك بهذه المناسبة شكوك فيما إذا كان من الحكمة تكريم جميع الرؤساء السابقين للمكتب في هذه المناسبة.

وتلقى مؤرخ الشرطة، هولتسل، مهمة تعقب أي آثار تدل على مدى نقاء سيرة رؤساء المكتب الجنائي للولاية منذ تأسيسه. ووجد المؤرخ ضالته بشكل كبير.

وتبين للمؤرخ، على سبيل المثال، أن أول رئيس للمكتب الجنائي في الولاية، فريدريش كارست، الذي تولى رئاسة المكتب في الفترة من عام 1946 حتى عام 1948، شارك في 13 أبريل 1945، في عمليات قتل جماعي رميا بالرصاص، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تم قتل 71 أسيرًا في منطقة نائية جنوب مدينة دوسلدورف.

وقال المؤرخ إن كارست اعترف بنفسه بأنه ساق أسرى إلى مكان قريب من المكان الذي أعدت فيه مقبرة جماعية بالفعل، ثم قام بالمشاركة في ردم هذه المقابر بعد دفن القتلى فيها، وهو ما أدى لإقالته من منصبه عام 1948 عقب الاعتراف.