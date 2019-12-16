الأمير ويليام يسير على خطى الأميرة ديانا ويغرس في أطفاله قضايا المجتمع

يواصل الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، السير على خطى والدته الراحلة الأميرة ديانا حيث يحرص على أن يغرس في أطفاله الاهتمام بقضايا المجتمع، مثل التشرد .

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، من المقرر أن تتم إذاعتها الليلة، إنه أحيانا يتم إثارة القضية خلال توصيل طفليه الأمير جورج (6 سنوات) والأميرة تشارلوت (4 سنوات) إلى المدرسة.

ويضيف :"عندما نرى شخصا ينام في الشارع أتطرق إلى الأمر وأشرح أسبابه".

ويقول :"يبديان اهتماما. ويتساءلان لماذا لا يمكنهم (المشردون) الذهاب للمنزل؟".

ولدى الأمير ويليام وزوجته كيت دوقة كمبريدج طفل ثالث هو الأمير لويس (عام واحد).

ويتضمن البرنامج مقطعا للأمير ويليام وهو يعد الشاي في جمعية "ذا باسيدج" الخيرية المعنية بدعم المشردين، وهي إحدى الجمعيات التي يرعاها.

والأمير ويليام هو الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وفي المقابلة، تذكر ويليام عندما زار المشروع مع والدته وهو طفل صغير. ويروي :"لقد كان لها (الزيارة) تأثير عميق عليّ. كانت أمي تعرف ماذا كانت تفعل. لقد كانت تدرك أنه من المهم للغاية لنا عندما نكبر- خاصة في مثل الحياة التي ننشأ بها، أن ندرك أن الحياة هي خارج جدران القصر، وأن هناك أناسا حقيقيين يكافحون قضايا حقيقية".