 الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين بلبنان - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين بلبنان


نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:45 م

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين في لبنان.

وقالت الأمم المتحدة، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن تأجيل الحل السياسي في لبنان يفتح الباب أمام التلاعب السياسي.

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