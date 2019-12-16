الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين بلبنان

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دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين في لبنان.
وقالت الأمم المتحدة، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن تأجيل الحل السياسي في لبنان يفتح الباب أمام التلاعب السياسي.