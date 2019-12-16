المتحف الوطني الكوري الجنوبي يفتتح معرضا مجانيا للكنوز المصرية







تم تحويل المعرض الآسيوى فى كوريا الجنوبية إلى معرض للثقافات العالمية يتكون من قسم مصري وقسم آسيا الوسطى وقسم الهند وجنوب شرق آسيا والقسم الصيني.. وتُعرض في صالة معرض ثقافات العالم 531 قطعة، من بينها 94 كنزا مصريا قديما وأثريا مستعارا من متحف بروكلين في نيويورك.

وذكر متحف كوريا الوطني - في بيان له نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الإثنين - أنه سوف يُتيح الفرصة لمواطني وزوار العاصمة الكورية "سول" لرؤية حوالي مائة كنز مصري قديم، بما في ذلك مومياء وتابوت عمرها 2700 عام، مجانًا خلال العامين المقبلين.

وأضاف المتحف "أن مومياء وتابوت ثوثيردس يُعتقد أنهما قد تم إنتاجهما منذ حوالي 2700 عام، وأن تابوت إيبيس مزين بالذهب والفضة والكريستال من بين المعروضات في القسم المصرى، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي يستضيف فيها المتحف الوطني معرض الكنوز المصرية.

وسبق للمتحف، الذي يدعم القسم الكوري في متحف بروكلين منذ عام 2013، أن أقام معرضا خاصا يضم 230 قطعة أثرية مصرية قديمة من المتحف الأمريكي لمدة 4 أشهر في ديسمبر 2016.

كانت المعارض المصرية الخاصة السابقة التي عقدت في عامي 2009 و2016 قصيرة وكان دخولها برسوم، لكن المعرض الأخير مجاني وسيستمر حوالي عامين حتى 7 نوفمبر 2021، مما يسمح لكثير من الناس رؤية الكنوز المصرية القديمة بشكل مريح، وفقا لما قاله مسئول في المتحف.