إحصاء: تراجع عدد العاملين في قطاع الصناعات الألمانية







كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن تراجع طفيف في عدد العاملين في قطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ ديسمبر في عام 2010.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الاثنين، كان هناك نحو 7ر5 مليون شخص يعملون في مؤسسات صناعات تحويلية، كل منها يعمل به 50 عاملا أو أكثر في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يقل عما كان عليه قبل عام بإجمالي 9 آلاف شخص أي ما يعادل 2ر0 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن التراجع في أعداد العاملين، شمل قطاع صناعة السيارات، وكذلك لدى مصانع المنتجات المطاطية والبلاستيكية.

وفي المقابل زاد عدد العاملين في قطاع معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية.