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ارتفاع عدد وفيات الحصبة في ساموا إلى 73

د ب أ
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 9:36 ص

أعلنت حكومة ساموا اليوم الاثنين وفاة 73 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال، بسبب تفشي مرض الحصبة منذ الشهر الماضي.

ووفقا لآحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالبلاد، فقد تم الإبلاغ عن 5 آلاف و267 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي المرض المعدي، وأنه بحلول 15 ديسمبر كان قد تم تطعيم 93 بالمئة من السكان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجرت ساموا حملة تطعيم واسعة استجابة لتفشي مرض الحصبة، في ظل إغلاق للخدمات العامة والتجارة وشبكات الطرق لمدة يومين.

وطلب المسؤولون من السكان الذين لم يتم تطعيمهم تعليق الأعلام الحمراء خارج منازلهم للمساعدة في الحملة.

يشار إلى أنه منذ منتصف نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت مدارس وجامعة. كما تم منع أي شخص أقل من 19 عامًا من المشاركة في التجمعات العامة.


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