أنشيلوتي يعود لإنجلترا بعد رحيله عن نابولي

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إنجلترا مساء اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع إيفرتون لتولي مهمة تدريب الفريق الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن أنشيلوتي وصل اليوم لمدينة ليفربول، لمواصة مفاوضاته مع إدارة إيفرتون، ليكون المدرب الجديد للفريق خلفًا للبرتغالي ماركو سيلفا.

وكان أنشيلوتي قد تمت إقالته من تدريب نابولي خلال الأيام الماضية، بالرغم من قيادته للفريق الإيطالي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحل جينارو جاتوزو بديلًا له.

وأضافت الشبكة أن صاحب الـ60 عامًا هو اختيار إيفرتون الأول، وسيظل المدير المؤقت الحالي لإيفرتون دونكان فيرجسون كجزء من طاقم أنشيلوتي التدريبي.

وفي حالة توليه المنصب ستكون هذه المرة الثانية التي يدرب فيها بإنجلترا، بعد توليه منصب المدير الفني لتشيلسي في الفترة ما بين 2009 و 2011، وفازمعه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

أنشيلوتي أيضا يعد من أكثر المدربين فوزًا بدوري أبطال أوروبا، حيث توج باللقب في 3 مناسبات مختلفة، (2) مع ميلان الإيطالي، و لقب وحيد مع ريال مدريد.