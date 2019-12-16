تنظم الهيئة العامة لدار الكتب الهيئة والوثائق القومية، ثلاث فعاليات ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الأربعاء المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثـقافة.

كما ينظم مركز تحقيق التراث ندوة لطلاب قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعنوان «تحقيق التراث فى اللغة العربية»، يتحدث فيها الدكتور عبد الكريم جبل، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، الدكتور خالد أبو الليل، مدير مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب في جامعة القاهرة، الدكتور فهر محمود شاكر، مدير مركز اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وتديرها علياء شاهين، الباحثة بالمركز.

ويعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل لقاء بين الدكتور سلامة تعلب، الناقد الأدبي والأطفال، بعنوان "لغتنا الجميلة"،أما مركز التنمية البشرية فيبدأ عقد دورة تدريبية حول التصحيح اللغوي للعاملين بالهيئة.

الجدير بالذكر أن المراكز الثلاث تتبع الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.