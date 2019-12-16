الهند: استمرار التظاهرات المناهضة لقانون الهجرة لليوم الرابع على التوالي

دخلت المظاهرات المناهضة لتعديلات قانون الجنسية في الهند يومها الرابع على التوالي مع استمرار الاشتباكات مع قوات الشرطة وعمليات قطع الطرق.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء رحلات العديد من القطارات بسبب التظاهرات وقطع المتظاهرين للسكك الحديدية، فيما قطعت خدمات الإنترنت في 6 مقاطعات بولاية (البنغال الغربية) التي تشهد المظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، وشهدت عدة مناطق بها عمليات تخريب ونهب، وتقدر حصيلة الضحايا بستة قتلى و60 مصابا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه من المقرر قطع خدمات الإنترنت عن ولايتي أوتر براديش، وآسام، ودلهي حيث تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.

من جهته، حث حاكم ولاية "كيرالا" الهندية ، المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الهجرة على الكف عن جميع أعمال العنف.

وقال الحاكم عارف محمد خان - وفقا لقناة (دي دي نيوز) الهندية ـ " إنه لا يحق لأي من المتظاهرين الرافضين للقانون إنفاذ القانون بأيديهم بعيدا عن السلطات".

تأتي تصريحات الحاكم بعد ساعات من تنظيم طلاب وشباب لتظاهرة غير مسبوقة بأنحاء الولاية وأمام مقره مكتبه.

وتشهد عدد من الولايات الهندية تظاهرات حاشدة تحول بعضها إلى العنف ضد تعديل أقره البرلمان الأربعاء الماضي، يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين ما أثار غضب السكان من المسلمين وكذلك غير المسلمين المتخوفين من تدفق المهاجرين وانخفاض فرص العمل وتغير الهوية الثقافية.