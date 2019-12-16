 أردوغان: روسيا وأمريكا فشلتا في تطهير شمال سوريا.. وسنتدبر أمرنا - بوابة الشروق
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أردوغان: روسيا وأمريكا فشلتا في تطهير شمال سوريا.. وسنتدبر أمرنا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 11:13 ص

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا والولايات المتحدة بعدم الالتزام بوعودهما حيال إخراج المسلحين الأكراد من شمال سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عنه القول في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية: "موسكو وواشنطن لم تلتزما بوعودهما حيال إخراج الإرهابيين من الشمال السوري، وتركيا ستتدبر أمرها بنفسها لإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عن حدودها".

وقال إن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا.

وتابع بالقول :"الولايات المتحدة وتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية/حزب الاتحاد الديموقراطي (الكردي السوري) يسيطران على آبار النفط في دير الزور، ويقومان ببيع النفط إلى النظام السوري، وفي القامشلي يوجد أيضا آبار للنفط وهناك يسيطر النظام والروس على تلك الآبار".

وقال إن "تركيا لا تهتم بالنفط، بل تولي اهتماما لأمن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق".

وأضاف :"عرضت على قادة بعض الدول أن ننفق عائدات النفط على سكان المنطقة الآمنة التي سنقيمها في الشمال السوري، ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم ونقدم لهم حياة كريمة، فلم أتلق أي رد منهم".


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