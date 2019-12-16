إصابة 12 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين نقل ببورسعيد

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أصيب 12 شخصا، صباح اليوم، إثر حادث تصادم سيارتين، بسبب سوء الأحوال الجوية بمنطقة شرق التفريعة مدينة بورفؤاد.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور أيمن رخا وكيل مديرية الشؤن الصحية، يفيد بإصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين نقل.

وعلى فور البلاغ توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

وبالكشف الطبى المبدئى تبين أن جميع الحالات تعانى من جروح قطعية متفرقة بإنحاء الجسم وكدمات وسحاجات والحالة العامة مستقرة.