الهلال يحدد بديل كنو في مواجهة فلامينجو بمونديال الأندية

كشفت صحيفة سعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، قرر الاستعانة بخدمات عبد الله عطيف في تشكيلة الفريق الذي سيواجه فلامينجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وذكرت صحيفة"الرياضية" السعودية أن لوشيسكو سيضع عطيف في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد إبراهيم كنو الذي تم إيقافه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الترجي التونسي والتي انتهت 1 / صفر لصالح الهلال في ربع نهائي المسابقة.

ومن جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن المدرب الروماني يفاضل بين الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيبستيان جوفينكو للدفع بأحدهما في المباراة إلى جانب البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري في وسط الملعب.

وتابعت الصحيفة أنه لم تتأكد بعد مشاركة الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق والذي سجل هدف الفوز في مرمى الترجي، بشكل أساسي في مباراة فلامينجو.

ويواجه الهلال فريق فلامينجو البرازيلي بطل كأس أمريكا الجنوبية للأندية (كوبا ليبرتادوريس) في قبل نهائي المسابقة غدًا الثلاثاء.