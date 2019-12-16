المسماري: السيسي يراهن على قدرات ووطنية الجيش الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي دور القوات المسلحة الليبية ويراهن على قدرات ووطنية هذه القيادة التي لها دور واضح جدًا في دحر الإرهاب المليشيات وتدمير العدو الرئيسي وهو الأتراك».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه «لم يبقَ أمام الليبيين بصفة عامة، والأشقاء بمصر العربية، سوى التمركز مساندة ودعم الجيوش العربية والقوات المسلحة لحماية مقدرات وشعوب لبيبا»، لافتًا إلى أن «ما يقوم به الجيش الوطني الليبي عمل إقليمي عربي ضد المخططات والمؤامرات المحيطة من الخارج»، بحسب ذكره.

ولفت إلى تطور الموقف الآن بشكل كبير، لتحقيق مصالح تركية على حساب عمل المنطقة ضد الإرهاب، متابعًا: «نحن في خندق واحد ومعركة واحدة وهذا وقت التعاون والتآزر من أجل مواجهة الإرهاب».