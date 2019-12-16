 مقتل 15 شخصًا في هجوم لتنظيم بوكوحرام الإرهابي شمال شرق نيجيريا - بوابة الشروق
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مقتل 15 شخصًا في هجوم لتنظيم بوكوحرام الإرهابي شمال شرق نيجيريا

أرشيفية
أرشيفية
واس
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:08 ص

قُتل 15 شخصًا في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام"، أمس الأحد، الإرهابي على قرية ماموري شمال شرقي نيجيريا.

وأفاد مسؤول عسكري أن عناصر من التنظيم اقتحموا قرية ماموري، على متن سيارات بيك آب مثبت عليها أسلحة رشاشة، حيث أطلقوا النار على السكان، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم شرطي، ولفت المسؤول النظر إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وأودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" منذ عام 2009 م بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، كما بدأ التنظيم منذ عام 2015 م في شن هجمات بالدول المجاورة لنيجيريا، مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.


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