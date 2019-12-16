وزير الاقتصاد الألماني يسعى لتجنب أخطاء الماضي في قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن رغبته في تجنب أخطاء العقود الماضية في قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد.

وقال ألتماير اليوم الاثنين لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" بالنظر إلى مهاجرين من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي: "الاندماج يكون أسهل إذا تحدث المعنيون اللغة الألمانية بالفعل قبل أن يأتوا، الاندماج يكون أسهل عندما يكونون مؤهلين مهنيا".

وتابع الوزير الألماني: "نعتزم تحقيق أننا نقول للأشخاص بوضوح وشفافية: أنتم لديكم فرصة رائعة في ألمانيا، ولكن يتعين عليكم تحقيق إنجازات معينة".

يشار إلى أن هناك توقعات بزيادة عدد الأشخاص الذين سيتقاعدون خلال الأعوام القادمة على عدد الذين يدخلون حديثا سوق العمل. وفي هذا السياق قال ألتماير: "لذا يتعين علينا عندما نريد أن نحقق الرخاء أن نعمل كي يتسنى شغل كل مكان عمل (بحاجة لشخص مؤهل) في ألمانيا".

وتجتمع أوساط سياسية ونقابية واقتصادية اليوم الاثنين في ديوان المستشارية من أجل التشاور بشأن قانون هجرة العمالة المتخصصة الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس عام 2020.

ومن المقرر التشاور خلال الاجتماع بشأن ما إذا كان يتعين على المهاجر المناسب أن يتحدث اللغة الألمانية أم لا.

وكانت الرابطة الألمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام الجديدة "بيتكوم" دعت مثلا إلى ضرورة ألا تكون شهادة اللغة أمرا ملزما بالنسبة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

وعلق وزير الاقتصاد الألماني على ذلك قائلا: "تلك هى المسائل العملية التي يتعين علينا استيضاحها"، موضحا أن الأمر يختلف تماما عندما يأتي المهاجر إلى مكتب لا يتم التحدث فيه سوى الإنجليزية، عما يكون عليه الأمر عندما يكون من المفترض أن يعمل المهاجر ضمن فريق رعاية وتمريض في مستشفى.