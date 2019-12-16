زاد الاتحاد السكندري من جراح مصر للمقاصة بعد أن تغلب عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في مباراة ماراثونية.

وأصبح منصب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة في خطر بعد أن فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد أن تعرض للهزيمة في 3 مباريات وتعادل أمام وادي دجلة بهدفين لكل منهما.

وسجل أحمد رفعت الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، وعادل صلاح أمين النتيجة للمقاصة في الدقيقة 73، وعاد أحمد رفعت في التسجيل مرة أخرى وأحرز الهدف الثاني له في المباراة ولزعيم الثغر في الدقيقة 80.

وبعد مرور 4 دقائق من هدف الاتحاد السكندري، سجل إيدو موسيس هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 84، وبعد مرور دقيقة واحدة نجح رزاق سيسية في إحراز هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 85.

وبهذه الخسارة، تلقى المقاصة الهزيمة الثالثة على التوالي ويظل في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 17 في المركز الثاني.