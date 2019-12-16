الشرطة النمساوية تعتقل مسلحا لدى محاولته اقتحام أحد الأسواق

ألقت الشرطة النمساوية اليوم الاثنين، القبض على رجل مسلح ، لدى محاولته اقتحام أسواق "عيد الميلاد" فى مقاطعة "ليوبن" بولاية شتايرمارك، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر والهلع بين رواد السوق.

وأفادت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم ، بأن الرجل يبلغ من العمر "43 عاما" وهو من سكان العاصمة (فيينا) وكان في حالة "سكر " وبحوزته 13 قطعة سلاح خرطوش وذخيرة.

وأضافت المصادر أن المتهم كان في حالة هياج لحظة القبض عليه، وقام بأعمال شغب، مهددا بإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن ، كما أشهر سلاحه في الهواء.

وأشارت إلى أن الرجل ،استفز رجال الأمن والمواطنين بأداء "تحية هتلر" المجرمة قانونا.