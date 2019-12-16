دانة مدفع من مخلفات الحرب وراء إصابة 4 أشخاص في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، عدم وجود شبهة جنائية وراء انفجار جسم غريب بناحية قرية "السعادوة " بمركز أبوتشت، والذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص أثناء إشعالهم النار للتدفئة انفجر فيهم جسم غريب، يشتبه أنه دانة مدفع من مخلفات الحرب.

كان مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، تلقى إخطارا بإصابة (عطا تركي على إسماعيل - ٣٢ عاماً)، و(آدم عز الدين تركي - ٧ أعوام)، و(تركي حامد محمد - ٤ أعوام)، و(هناء علي - ٢٦ عاماً)، وجميعهم مقيمين بقرية " السعادوة " بمركز أبوتشت، بإصابات متفرقة نتيجة انفجار جسم غريب أثناء اشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "عطا تركى" بالتجول في المنطقة الجبلية، عثر على جسم غريب يشبه قطعة حديدية مغلقة من جميع الجوانب وأثناء استخدامه لها لتقطيع جذع شجرة للتدفئة انفجرت مما أدى إلى إصابته وباق المصابين، وتم نقلهم لمستشفى أبوتشت العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.