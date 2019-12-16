شعبة البويات تخاطب الشركات للاشتراك في مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي



خاطبت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، الشركات العاملة بالقطاع؛ لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الشراء وتشجيع المنتج المحلي، والتي تهدف إلى خلق حالة رواج في السوق المصري تستفيد منه الصناعة الوطنية خلال النصف الأول من 2020 تحقق فيه المصانع معدل دوران أعلى وتشغيل للطاقات الإنتاجية لزيادة الطلب، وفق بيانات الشعبة الصادرة اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات، يمكن تحقيق زيادة الطلب، فإن المنشآت والتجار من ناحيتها ستعلن عن نسب خصم على السلع التي ستشارك في المبادرة، حيث ستسعى الدولة من خلال القطاع المصرفي لإيجاد آلية لتوفير قروض استهلاكية للأشخاص، دون أن تتحمل الصناعة أي أعباء لتلك القروض، بمعنى أن المنشآت ستبيع نقدا وتحصل مستحقاتها بنظام البيع العاجل.

كما ستقوم الدولة بعمل الحملة الإعلامية والإعلانية التي تخدم المبادرة لتحريك السوق، ويجري في الوقت الحالي بحث آليات التسويق الإلكتروني كوسيلة من وسائل المبادرة للوصول لمختلف الشرائح من المستهلكين. على أن تقوم كل شركة ترغب في التعاون باستيفاء الاستمارة الخاصة بالمشاركة، موضحا بها السلع التي سيتم الاشتراك بها ونسب الخصم على كل سلعة والسعر قبل وبعد الخصم، والشخص الذي سيتم معه التنسيق من الشركة وإعادة الإرسال.