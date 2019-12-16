 تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالساحل لـ 12 فبراير - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالساحل لـ 12 فبراير

مصطفى المنشاوي
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 12:50 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمنطقة الساحل بالقاهرة، لجلسة 12 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "مؤمن. ك" و"محمود. م" و"مصطفى. ك"، تهمة قتل المجني عليه "عبد الرحيم. م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدو العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواة، كزلك"، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثانى بتوجيه عدة ضربات له فى أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضاً، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار نارى من "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.


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