وكالة الفضاء الروسية: إطلاق مركبة فضائية تصل للمحطة الدولية خلال ساعتين في 2020







تعتزم وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) إطلاق مركبة فضائية عام 2020، تتمكن من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية في غضون ساعتين فقط.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن وكالة الفضاء قولها - خلال عرض قدمته في قاعدة (فوستوتشني) الفضائية اليوم الاثنين - "سيجري اختبار طريقة ذات دورة واحدة فقط لتحليق المركبات الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيكون الوصول إلى هذه المحطة خلال ساعتين فقط في 2020".

ومن جانبه، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين أنه من المخطط أن يشهد المستقبل القريب رحلة للمركبة الفضائية المأهولة بطريقة قصيرة ذات دورتين، وتستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة.

يذكر أن المركبات الفضائية الروسية تصل إلى المحطة الفضائية الدولية في الوقت الراهن إما بطريقة نمطية، حيث تستغرق الرحلة إلى المحطة يومين، أو بطريقة سريعة حيث تحتاج الرحلة إلى ست ساعات.