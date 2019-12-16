 نجاة رضيعة ومقتل أفراد أسرتها الخمسة في هجوم مسلح بالبصرة - بوابة الشروق
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نجاة رضيعة ومقتل أفراد أسرتها الخمسة في هجوم مسلح بالبصرة

البصرة (العراق) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 4:13 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 4:13 م

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر 6 أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة.

وقال الشهود إن "رجل وزوجته و3 من أبنائهما قتلوا ليلا برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم فيما نجت رضيعة بعمر 6 أشهر من الحادثة".

وذكر الشهود: "يعمل رب الأسرة سائق شاحنة، ووصفوا الجريمة بأنها (مروعة)، وأنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلا".

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية تجرى حاليا تحقيقا لمعرفة دوافع هذه الحادثة.

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