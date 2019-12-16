نيتس يستغل غياب إمبيد ويضع حدا لانتصارات سيفنتي سيكسرز

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سجل سبنسر دينويدي 24 نقطة ليستغل بروكلين نيتس غياب جويل إمبيد ويهزم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 109-89 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.

وتقدم نيتس في أغلب فترات أول مباراة بين الفريقين منذ مواجهتهما في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي. ولم يشارك إمبيد مع سيفنتي سيكسرز بسبب المرض ليغيب عن مباراته السادسة هذا الموسم.

وهذه رابع مباراة على التوالي يسجل فيها دينويدي 24 نقطة والمباراة 13 على التوالي التي يحرز فيها 20 نقطة على الأقل منذ دخوله التشكيلة الأساسية لتعويض غياب كايري إيرفينج المصاب.

وأضاف جو هاريس 16 نقطة لصالح نيتس الذي تقدم بفارق وصل إلى 23 نقطة. وسجل جاريت تيمبل 13 نقطة وأضاف دياندري جوردان 13 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وأحرز بن سيمونز 20 نقطة لصالح فيلادلفيا الذي وضعت الهزيمة حدا لفوزه في خمس مباريات متتالية. وخسر فيلادلفيا للمرة الثانية فقط في آخر 11 مباراة وسجل أقل من 90 نقطة لأول مرة هذا الموسم.

وأضاف توبياس هاريس 17 نقطة مع سيفنتي سيكسرز بينما سجل جوش ريتشاردسون 11 نقطة وآل هورفورد عشر نقاط.