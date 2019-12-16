محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويشيد بانضباط العاملين

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زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز شرطة ساحل سليم للاطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، مشيدًا بانضباط العاملين بالمركز وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم ولتفقد المرافق والخدمات وتفقد عدد من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط/ساحل سليم) الزراعي للشد من أزر الضباط والجنود.

والتقى المحافظ بعدد من الضباط والأفراد المتواجدين داخل مركز شرطة ساحل سليم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.

كما التقى عددًا من المواطنين داخل وخارج مركز الشرطة، لافتًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتسهيل الإجراءات.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم، مؤكدًا أننا جميعًا شرطة وجيش وشعب وقيادة في خدمة الوطن.