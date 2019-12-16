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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يبدأ مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، في تقديم عروض أفلام الشباب، وذلك في 6 من مساء بعد غد الأربعاء، في مقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف وسط القاهرة.

يعرض المركز الفيلم الروائي (وهم كوتار) إخراج برهان حنفي، كما يعرض الفيلم التسجيلي (الصامتون يتكلمون) إخراج شرين طلعت.

وعقب عرض الفيلمين، تعقد ندوة بمشاركة المخرج برهان حنفي، يديرها الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية.